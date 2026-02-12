プレミアリーグ第26節が11日に行われ、三笘薫が所属するブライトンとアストン・ヴィラが対戦した。現在、5戦未勝利で14位に沈むブライトン。6戦ぶりの白星を目指したミッドウィーク開催のアウェイゲームでは三笘が左ウイングで引き続きスタメンに入った。一方、3位に位置するアストン・ヴィラだが直近は2戦未勝利とタイトル争い、トップ4争いにおいて正念場を迎える中で難敵相手のホームゲームに臨んだ。立ち上がりはジェイ