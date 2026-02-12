悪党ながら高貴な宝石強盗デーヴィスと、正義感と生活臭を纏うルー刑事とを対比させるカットが積み上げられていく。自分が何に追われているのか知らない男と、自分が何を追っているのか知らない男。集中力と、また別の集中力の対決。交錯する瞬間が、ジリジリと近づく緊張感。 マイケル・マン監督の傑作『ヒート』（1995）の系譜作と言える、LAを舞台としたクライムアクション・スリラー映画『クライム10