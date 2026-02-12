朝こそ体にいいオイルを摂るべき！ そこでオイルの特徴に合わせて、忙しい朝でもすぐに出せるちょい足しレシピを、『金田油店』アドバイザーの青木絵麻さんが考案。? アボカドサラダ＋オリーブオイル風味が良く、サラダと好相性「オリーブオイルのフレッシュな風味を活かしたいので、生野菜にたっぷりかけて、味つけは塩のみでさっぱりと」（青木さん）。サラダの具材は、アボカドやトマトなど食物繊維が豊富で、栄養価が高いもの