PIE maniaから、春の訪れを感じる限定スイーツ「Apple Cupさくら」が2026年2月16日より順次発売♡昨年人気の桜色クリームがさらに風味アップし、ジューシーなりんごとほろほろパイ生地、桜チョコが織りなす華やかな味わい。テーブルに春を咲かせる見た目も美しい、手土産にもぴったりの一品です♪ 桜香るクリームとジューシーなりんごの贅沢マリアージュ 「Apple