プロ野球・巨人のリチャード選手が、阿部慎之助監督や岡本和真選手に学んだことや、今季の意気込みについて明かしました。巨人の1軍キャンプに参加し「すごく充実しています」と、ここまでを振り返ったリチャード選手。オフには今季からメジャー挑戦となる岡本和真選手と自主トレを行い、充実した時間を過ごしました。この自主トレで学んだことについては、阿部監督と岡本選手にもらったという「初志貫徹」という言葉について言及