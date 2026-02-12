12日午前7時39分ごろ、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の田村市と川内村、それに大熊町です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県田村市川内村大熊町気象庁の発表に基づき、