スノーボード男子ハーフパイプ予選に、1月行われたワールドカップで骨盤などを骨折した平野歩夢選手（27）が登場した。平野選手は1回目、高さと安定感のあるランを披露し、けがを感じさせない見事な滑りを見せる。そして迎えた2回目も攻めの姿勢を貫き、全体の7位で予選を通過した。平野歩夢選手：痛みありきで滑れている状態ですけど、あと決勝で自分のベストを悔いなくやりきるのみなのかなという。日本勢トップに立ったのは戸塚