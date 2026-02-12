Stray Kids（ストレイキッズ）が、デビュー8周年記念ファンミーティングを実施する。来月28日と29日、4月4日と5日に6度目のファンミーティング「STAY in Our Little House」を開催する。4回ともソウル郊外の仁川（インチョン）で開く。韓国の地上波テレビ局SBSは12日「デビュー8周年を迎えるStray Kidsは、エネルギッシュなステージはもちろん、オンライン有料ライブ配信も行う」と報じた。3月29日と4月5日の公演は、Beyond LIVEを