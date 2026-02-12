「メグロ」ブランドへの根強い支持により販売は好調 カワサキは、2025年11月1日に2026年モデルの「MEGURO K3（メグロK3）」を発売しました。 MEGURO K3は、大排気量かつ高性能・高品質としてライダーたちから評価された「メグロ」ブランドの名を冠したスポーツモデルです。【画像】超カッコイイ！ これがカワサキ大型バイク「MEGURO K3」です！ 同モデルは、同社のネオクラシックモデル「W800」をベースにしつつも、メグロならでは