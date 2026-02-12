高騰する軽自動車市場で光る堅実な選択肢毎日の生活の中で使うクルマを選ぶとき、多くの人は「できるだけ無理のない価格で、安心して長く使えるものがいい」と考えるのではないでしょうか。派手な装備や個性的なデザインも魅力ですが、実際には通勤や買い物など、決まった用途で使うことがほとんどという人も少なくありません。【画像】超いいじゃーん！ これが“新車99万円”から買える「一番安い“トヨタ車”」の姿だ！ 画像