非常に痛いアクシデントだ。現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節で、遠藤航が所属するリバプールがサンダーランドと敵地で対戦。61分にフィルジル・ファン・ダイクが決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。この一戦で遠藤が待望の今季プレミアリーグ初先発。右SBでプレーしていたなか、ファン・ダイクが得点した直後だった。33歳の日本代表キャプテンはクロスをクリアした際に、左足首付近を痛めてしまった。