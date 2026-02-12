3月27日公開の『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』より、俳優の木村佳乃が歌う主題歌「みんなでひとつになる！」（原題：All Together Now）の“うた動画”とコメント映像が解禁された。本作は“歌で心と心をつなぐ”をテーマにしたミュージカル仕立てで、トーマスと仲間たちが大規模な音楽祭の成功に挑む物語が描かれる。【動画】「みんなでひとつになる！」フルバージョン＆木村佳乃のコメン