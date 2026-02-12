昨年１２月２３日に結婚を発表した女優の波瑠（３４）が、主演ドラマを告知した。波瑠は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「情報報解禁されました！日テレ４月期水曜ドラマ「月夜行路」麻生久美子さんと主演を務めさせていただきます！お楽しみに」と記し、着物姿の波瑠と、カーディガン姿の麻生が青白い月を背景に写った写真をアップした。この投稿にファンからは「色っぽいし神秘的」「おふたりのタッグすごく楽し