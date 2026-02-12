朝のドル円は153円10銭台、米雇用統計後に激しい振幅＝東京為替 ドル円は153円10銭台での推移。米雇用統計後に激しい振幅を見せ、153円台後半から154円60銭台へ乗せ、152円50銭台へ急落。その後153円台を回復という展開。 USDJPY153.18