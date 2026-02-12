米中首脳が貿易戦争休戦を最大1年間延長へトランプ中間選挙を控え 米中は貿易戦争の休戦を1年間延長する見通しと、サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が報じている。 トランプ米大統領が4月に中国を訪問する予定で、米中首脳は貿易休戦を最大1年延長する用意があると複数の関係者が明かした。トランプ氏は11月の中間選挙を前に市場の混乱を何としても回避したいのだろう。中国は約束通り米国産大豆を大量に