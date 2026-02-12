◎全国の天気関東から九州にかけては天気が回復して、晴れ間が広がるでしょう。北日本も太平洋側は晴れ間が出ますが、日本海側は雪や雨が降りそうです。吹雪く所もあるでしょう。新潟など北陸も夕方以降は雨や雪の降る所がありそうです。◎予想最高気温北日本は前日より低く、この時期らしい寒さでしょう。札幌は氷点下1℃、青森は2℃の予想です。東海と西日本は平年より高く、九州や四国は15℃を超える所がありそう。高知と鹿児島