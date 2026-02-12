アイスダンス・吉田唄菜選手と森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが日本へ帰国し、取材に応じました。2人は各チーム男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組の合計得点で競う団体で、アイスダンスの日本代表として出場し、銀メダルを獲得しました。吉田選手は五輪初出場で手にした銀メダルに「今回の日本チームの皆さんと銀メダルを手にすることができてうれしく思います」とコメント。森田選手は「実際持った