MLB通算113勝を挙げているホセ・キンタナ投手（37）がロッキーズと1年600万ドル（約9億2000万円）で契約合意したと11日（日本時間12日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。左腕のキンタナは12年にホワイトソックスでメジャーデビューし、先発左腕として過去6回、シーズン2桁勝利を記録。昨季はブルワーズで24試合に登板し11勝7敗、防御率3・96で、シーズン後にFAとなった。昨年10月のドジャースとのリーグ優勝決定シ