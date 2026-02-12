[2.11 プレミアリーグ第26節 サンダーランド-リバプール]リバプールMF遠藤航が11日、プレミアリーグ第26節サンダーランド戦で今季初先発を飾ったが、後半24分に左足首を痛めて途中交代した。受傷後も一時はプレーを続けたが、プレーが切れたタイミングで倒れ込み、ピッチ上で酸素吸入を受ける事態に。最後は担架に乗せられてフィールドを後にし、重傷の可能性が高いとみられる。遠藤はこの日、MFドミニク・ショボスライの出場