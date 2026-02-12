【プレミアリーグ第26節】(スタジアム・オブ・ライト)サンダーランド 0-1(前半0-0)リバプール<得点者>[リ]フィルヒル・ファン・ダイク(61分)<警告>[サ]ヘイニウド・マンダーバ(24分)├リバプールが2試合ぶり白星でCL圏内に迫るも…初先発の遠藤航が左足首負傷、立ち上がれず途中交代└リバプール遠藤航が今季初先発も負傷交代…ピッチ上で緊急処置、左足首重傷か