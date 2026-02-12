【プレミアリーグ第26節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 2-3(前半2-3)バーンリー<得点者>[ク]ヨルゲン・ストランド・ラーセン2(17分、33分)[バ]ハンニバル・メイブリ(40分)、ジェイドン・アンソニー(44分)、オウンゴール(45分+2)<警告>[ク]クリス・リチャーズ(35分)、ジェフェルソン・レルマ(36分)[バ]ハンニバル・メイブリ(74分)