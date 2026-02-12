ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[ロマン アルネオド / サンダー アールンツ] 0 - 2 [セム ファーベーク / サンダー ヒレ] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第3日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロマン アルネオド / サンダ&