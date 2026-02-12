エールディヴィジ 25/26の第18節 ＮＥＣとユトレヒトの試合が、2月12日05:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。 ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）、アンヘル・アラルコン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）