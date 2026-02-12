本日2月12日（木）よる7時54分から（※一部地域ではよる8時から）放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになります」。VIPチャレンジャーはゴチ初登場、昨年流行語大賞にもノミネートされるなど「今勢いがすごい！」と全員が認める芸人・ダイアン。津田篤宏は「なめられたくない」と尖った格好で登場。ツッコミと笑いが起きるが、「絶対に最下位ならへんぞ！ゴチがゴイゴイスーです！」と意気込む。ゴチバトルの舞台は東京