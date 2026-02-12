この記事をまとめると ■カヤバが減衰力をアプリで自在に調整できる新システム「ActRide」を発表した ■乗り心地と操縦性を独立して調整することができるのが「ActRide」の特徴だ ■まずはハイエース用から始めて段階的に車種展開を拡大する予定だ スマホアプリで乗り心地調整 カヤバは1月6日、スマホのアプリで減衰力調整が可能な新システム「ActRide」を発表した。それに伴い、報道陣向けの商品説明会が1月29日に都内で開催さ