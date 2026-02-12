プロ野球・巨人の中山礼都選手が、オフの取り組みや今シーズンの意気込みについて明かしました。1軍キャンプに参加している中山選手は「すごく体も動いてますし、万全な状態でしっかりキャンプに入れたので、ここまですごく順調にいい形で来ていると思います」と充実感。今季から外野手登録になることもあり、オフの自主トレでは外野守備の練習メニューも実施。「試合で守る度に難しさを感じていましたし、今まで外野をやっていた