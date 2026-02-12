◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー女子モーグル決勝（大会6日目/現地11日）フリースタイルスキー女子モーグル決勝が行われ、冨郄日向子選手が4位入賞。「この悔しさを糧に頑張りたい」と女子デュアルモーグルへ前を向きました。決勝1回目は3位通過。「守るんじゃなくて攻めようとした」と話した冨郄選手は、2回目で78.00点をマーク。しかし、3位のペリーヌ・ラフォン選手(フランス)と同