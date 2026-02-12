米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円11銭円高ドル安の1ドル＝153円23〜33銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1866〜76ドル、181円95銭〜182円05銭。中国当局が国内の一部の大手銀行に対し、米国債の保有抑制を促したと伝わったことなどを背景に円買いドル売りが優勢となった。堅調な米雇用統計を受け、ドル買いが加速する場面もあった。