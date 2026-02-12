今年もＢＳテレ東は2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名！猫まみれの特別編成を行います。 「ＢＳキャッ東」スペシャルサポーター、「夏目友人帳」のニャンコ先生がナレーションを務めた宣伝スポットが、この度完成しました！下記、ＢＳキャッ東公式HPにて30秒スポットをご覧いただけます。https://www.bs-tvtokyo.co.jp/catday2026/ ＢＳテレ東では30秒、15秒、5秒の各バージョンを放送いたし