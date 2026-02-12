なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』で、ヒロイン・皐役を高橋ひかる（「高」は「はしごだか」が正式表記）、そして山口くん（高橋恭平）と皐の関係に波紋を広げるライバル（？）・石崎役を岩瀬洋志が務めることが発表された。併せて、山口くん・皐・石崎3人のキャラクタービジュアルも公開となった。【写真】高橋恭平＆岩瀬洋志もハートに！キャラビジュアル 斉木優による同名少女漫画を実写映画化