2022年北京五輪を最後に現役引退スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で五輪金メダル3個のスーパースター、ショーン・ホワイトが日本時間12日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のHP会場で滑る動画を公開すると、海外ファンに歓喜が広がった。スーパースターが夢舞台に帰ってきた。2022年北京五輪を最後に現役は引退しており、選手としてではないが、ミラノ・コルティナ五輪の会場・リビーニョに降臨した。