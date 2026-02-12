モーグル女子決勝、金銀銅の3人は日本製のスキー板ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝を行った。上位8人による決勝2回目に、冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一出場。78.00の4位でメダルを逃した。ただ表彰台の3人がそろって抱えた日本製品に、ファンの驚きの声が集まっている。冨高は3位で銅メダルのペリーヌ・ラフォン（フランス）と同じ得点だったが、ターン点が高い方が優先される