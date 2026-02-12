千葉の天笠泰輝「目の前のことを妥協せずに全力でやろうと心に決めました」やっとたどり着いたJ1の舞台だった。J1百年構想リーグ開幕戦、今季から17年ぶりのJ1復帰を果たしたジェフユナイテッド千葉の新戦力であるMF天笠泰輝が浦和レッズとの開幕戦のピッチに後半36分から立った。「短い時間でしたが、このフクアリの雰囲気をピッチで味わうことができたのは大きな刺激になりました。サポーターの一体感溢れる応援、味方と相手選