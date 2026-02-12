リオ・ファーディナンド氏が肉体美を披露し、ボクサー転向計画を明かした元イングランド代表DFリオ・ファーディナンド氏が、海外メディア「Men’s Health」で自身の肉体美を披露するとともに、現役引退後にはボクサーに転身する考えを持っていたことを同メディアのインタビューで明かしている。英紙「The Sun」が報じている。プレミアリーグ史上最高のDFとも称されるファーディナンド氏は、マンチェスター・ユナイテッドで6度