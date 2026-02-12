今季から就任した横浜FCの須藤大輔監督J2・横浜FCが公式Xに投稿した“42秒の動画”が話題となっている。2月10日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節・モンテディオ山形戦のハーフタイムで、須藤大輔監督がロッカールームで選手たちに呼びかける様子を公開。ファンは「本当に熱い！」と反応している。昨季まで藤枝MYFCの監督を務めていた須藤氏は、今季から横浜FCの監督に就任。現役時代から“熱い男”として知られる