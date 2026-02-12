2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）の氷上競技が行われるイタリア・ミラノのアイススケートアリーナで、氷質がやわらかく調整されていて各選手のパフォーマンスに影響を及ぼしている。韓国代表チームもまた、「やわらかい氷」という変数を抱えたままメダル争いを繰り広げることになった。10日（日本時間）、ショートトラックの初戦を終えた各国の代表選手たちは、アイススケートアリーナの氷が鈍く滑り