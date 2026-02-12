ドナルド・トランプ米大統領の次男でトランプグループ総括副社長のエリック・トランプ氏が11日、京畿道河南市（キョンギド・ハナムシ）の「Kカルチャーコンプレックス（Kスターワールド）」事業予定地を訪れた。河南市によると、エリック・トランプ副社長は李賢在（イ・ヒョンジェ）市長と共に、〓沙洞（ミサドン）一帯のKカルチャーコンプレックス・ホテル事業予定地を視察した。前日には、在韓米軍返還供与地である慰礼洞（ウィ