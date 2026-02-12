大韓航空は、青森〜ソウル/仁川線を3月30日から増便する。現在は水・金・日曜の週3往復を運航しており、これに月・木曜の運航を追加する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は青森発が2時間45分、ソウル/仁川発が2時間半。同路線は、大韓航空のみが運航している。■ダイヤKE2194青森（12：45）〜ソウル/仁川（15：30）／月・水・木・金・日KE2193ソウル/仁川（09：05）〜青森（11：35）／月・水・木・金・日