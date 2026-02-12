失格処分に肩を落とす廉（C）Getty Imagesまさかの反発だ。国際的な物議を醸しているのは、現地時間2月11日に行われたスピードスケート男子1000m。この第11組に登場した世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）が、並走した廉子文（中国）との接触によって大幅にタイムロス。結局、全体5位で金メダルはおろか、メダル獲得にすら至らなかった。 【関連記事】「涙すら出ない」“異例”の規則破りにオランダの最強王者が怒り