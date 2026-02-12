旭川中央警察署は12日、旭川市に住む18歳の男子高校生を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男子高校生は11日午後8時ごろ、旭川市常盤通2丁目にある駐車場で、国家公務員の男性（19）の顔面を拳で殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。2人は知人関係で男性に大きなけがはありませんでした。警察の調べに対して男子高校生は「弁解するようなことはない」と容疑を認めているということです。事件当時、2人以外にも複数の知人が