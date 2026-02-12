神奈川県内の倉庫に保管されている政府備蓄米（写真：共同通信社）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]“継戦能力”を掲げる高市政権、兵站の議論はどこまで本気か2月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙は、高市早苗総理の“強行突破”の賭けが見事に当たり、自民党は歴史的圧勝。第2次高市政権が始動する。国民の圧倒的人気を背景に大勝を果たした高市氏の発言力は、党内外で格段に高まるはずで、これを御旗に持論の「