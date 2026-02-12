スノーボード・女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手を元女王が称賛しました。大技トリプルコーク1440を2度決めて金メダルを獲得した村瀬選手。3回目の大技を決めて涙する村瀬選手を後ろから抱きしめたのはアンナ・ガッサー選手(オーストリア)でした。ガッサー選手は2018年の平昌五輪＆22年の北京五輪で2大会連続金メダルを獲得。3連覇を目指した今大会は8位で表彰台を逃したものの、長きにわたって女子ビッグエア界を