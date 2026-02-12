【パリ共同】フランス・パリの裁判所は11日、極右政党、国民連合（RN）指導者のマリーヌ・ルペン前党首（57）による公金不正受給事件の控訴審判決を7月7日に下すと明らかにした。2027年の次期大統領選の有力候補と目されてきた被告は、判決結果を踏まえ出馬するかどうかを決めるとしている。フランスメディアが伝えた。25年3月の一審判決は、ルペン被告に5年間の被選挙権停止などを言い渡した。無罪を主張する被告は控訴。検察