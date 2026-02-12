ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落し、前日比66.74ドル安の5万0121.40ドルで取引を終えた。朝方発表された米雇用統計が堅調な内容で、早期利下げの観測が後退。売り注文がやや優勢となった。米労働省が発表した1月の雇用統計は、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から13万人増え、7万人程度の増加を見込んだ市場予想を上回った。失