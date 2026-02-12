【ワシントン共同】ライト米エネルギー長官は11日、訪問先のベネズエラでロドリゲス暫定大統領と記者会見し「ベネズエラと米国の人々が協力すれば、石油、天然ガスの生産や発電を今年、劇的に増やすことができる」と主張した。