いすゞ自動車が２０２８年にも、国内の大型トラック生産を完全子会社のＵＤトラックス（埼玉県）に移管する方針であることがわかった。いすゞの国内工場ではシェア（占有率）が高い小型・中型トラックに専念する。生産体制を効率化し、新興国を中心に旺盛な需要に応える狙いがある。ＵＤトラックスは大型車の生産に特化した商用車メーカー。スウェーデン商用車大手ボルボ・グループ傘下だった２１年にいすゞが買収した。国内の