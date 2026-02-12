スニーカー市場が空前の活況を見せている。靴・履物のアイテム別市場規模は2024年の小売り金額ベースで1兆2367億円とされるが、内、スニーカーを含むスポーツシューズの構成比は58%の7173億円。2020年対比で全体は15%増、スポーツシューズで25%増（矢野経済研究所調べ）と数字にも裏付けされている。今までオリジナルスニーカーを開発した事もなかったアウトドアブランド、ショップまでも競って、オリジナルスニーカーを開発・販売