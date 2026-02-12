中国思想史研究者の湯浅邦弘さんによる新刊『孔子は、いかにして「神」になったのか』が刊行されました。中国の思想史を孔子から始めるのは、異論のないところ。しかし、生前は自らの理想とする政治を実現できず、故郷の魯に帰り、失意のうちに生涯を閉じた一思想家が、後世、なぜ「神」のごとく崇められるまでに至ったのでしょうか？本書では、孔子の思想が時代を経て日常の宗教・倫理として浸透していくまでのプロセスを、時代ご