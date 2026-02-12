日本の街の安全を守るのが警察の役割だ。軍事アナリストの小川和久さんは「日本の警察は銃器に関する知見が乏しく、射撃訓練もお粗末と言える。それを象徴するのが、2015年に千葉県松戸市で起きた紀州犬への発砲事件だ」という――。※本稿は、小川和久『総理、国防も安全も穴だらけ！ 国民を守れない国・ニッポン』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／akiyoko※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／aki