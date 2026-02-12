巨人新人3投手が初実戦…現地でチェックした野口寿浩氏が解説新人トリオが1回無失点の“競演”でファンを沸かせた。巨人は11日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で今キャンプ初実戦となる紅白戦を行い、ドラフト1位左腕の竹丸和幸投手が2三振を奪うなど上々の投球を披露。同2位・田和廉投手、同3位・山城京平投手も堂々の実戦デビューを果たした。現役時代にヤクルト、日本ハムなど4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家